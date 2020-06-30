كافاني يتلقى عرضا للعب في الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إدينسون كافاني، تلقى عرضا للعب في الدوري الإيطالي الموسم الكروي القادم. وأعلن باريس سان جيرمان الاستغناء عن كافاني بعد انتهاء عقده وبذلك سينضم بشكل مجاني لأي فريق يرغب في الاستفادة بخدماته. وبحسب صحيفة "سبورت 890" الأوروغوايانية، فإن روما يسعى بقوة لضم كافاني خلال الميركاتو المقبل. Advertisements وأشارت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات بين روما وكافاني. وأوضحت أن روما عرض عقدًا لـ3 سنوات على المهاجم المُخضرم. يُذكر أن هذه التجربة ستكون الثالثة لكافاني في الكالتشيو حال إتمام الصفقة، حيث لعب بقميص باليرمو في الفترة بين 2007 و2010، ثم انتقل لنابولي حتى 2013.

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