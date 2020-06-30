"خلافات إرثية": وفاة مواطن خلال شجار عائلي في بيتونيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مواطن يبلغ من العمر 56 عاما، خلال شجار وقع فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة بيتونيا قضاء رام الله، حيث فتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقا في ملابسات الشجار الذي أدى لوفاة المواطن، حيث تم اعتقال 11 شخصا بينهم 5 نساء. .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة في السلطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات إن الشجار وقع بحارة الفلوجة في بلدة بيتونيا بين عدد من الأشخاص".

وأضاف "تحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية ومركبات الإسعاف للمكان، وعند وصولها كان الشجار ما زال قائما مع وجود إصابات، فتم تحويل إصابتين من الطرفين إلى المجمع الطبي أحدهما يعاني من ضعف بعضلة القلب، وبعد وصوله أعلن الأطباء عن وفاته.

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وتابع ارزيقات في بيانه لوسائل الإعلام "القوة قبضت على طرفي الشجار وعددهم 11 شخصا من بينهم 5 نساء تم توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا. فيما دلت المعلومات الأولية بأن سبب الشجار خلاف على عقار وخلافات إرثية بينهم كونهم أقارب من الدرجة الأولى".

وبيّن ارزيقات بأن معلومات وردت عن احتمال حرق منازل على إثر إعلان وفاة المواطن في بيتونيا، فتوجهت قوة من الشرطة للمكان وعن وصولها قبضت على شخصين وضبطت بحوزتهما مواد حارقه.

وباشرت الشرطة والنيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الشجار، فيما قررت الأخيرة التحفظ على الجثمان وأحالته للطب العدلي للتشريح للوقوف على سبب الوفاة.