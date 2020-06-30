الصحة الإسرائيلية: 714 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 714 إصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد خلال يوم واحد فقط، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

ويأتي الارتفاع في الحصيلة اليومية للإصابات، فيما صادقت الحكومة على قرارات المجلس الوزاري المصغر لمتابعة شؤون كورونا "كابينيت كورونا"، وتقضي بفرض تقييدات على التجمهر، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا"، بلغت حصيلة الإصابات النشطة في البلاد 7015 إصابة، فيما أظهرت نتائج 18 ألفا من فحوصات اكتشاف كورونا أن 4% من النتائج موجبة.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات التي شخصت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تعتبر أعلى حصيلة إصابات شخصت منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، وهو ثالث يوم يسجل به أعلى معدل إصابات بالفيروس في البلاد.

وبحسب الإحصائيات فإن الإصابات النشطة البالغ حصيلتها 7015 إصابة تعتبر الأعلى منذ شهر أيار/مايو الماضي، حيث توقفت الحصيلة عند الـ5000 إصابة، إذ سجلت أكثر من 2000 إصابة خلال شهر واحد فقط.

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وبما يتعلق بحصيلة الإصابات في كبرى المدن في البلاد، أظهرت المعيطات تشخيص 756 إصابة نشطة في القدس، بينما في تل أبيب هناك 697 إصابة نشطة، وفي بني براك 555 إصابة، بينما في أسدود عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 348.

وبلغت حصيلة الإصابات النشطة في بات يام 253، وفي عرعرة النقب 213 إصابة، ورهط 196 إصابة، وطبرية 109، بيت شيمش 95، والرملة 86 إصابة.

وأظهرت معطيات مركز المعلومات أن مدينة كفرقاسم تحولت إلى بؤرة خطيرة للفيروس، فيما تتصدر ديمونا، وبيت شان، واللد، ونهارية، قائمة البلدات التي تسجل أعلى معدلات إصابة بالفيروس.

ومع الارتفاع المتواصل في حصيلة الإصابات في كورونا، أقترح مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، نقل جزء من الصلاحيات والمسؤوليات لمعالجة أزمة كورونا إلى وزارة الأمن، وهو ما يتناغم مع الطلب الذي قدمه وزير الأمن، بيني غانتس، أمس الإثنين، خلال مداولات "كابينيت كورونا" لفرض تقييدات على التجمهر.