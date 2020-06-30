شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 1010 إصابات جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 30 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 1010 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 40070 و176 وفاة وتماثل 23425 للشفاء.

Advertisements وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3121 فحصاً.

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