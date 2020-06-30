إيران.. صدور حكم بإعدام الصحفي المعارض روح الله زم

الثلاثاء 30 يونيو 2020

أعلن الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، صدور حكم بإعدام الصحفي المعارض روح الله زم.



وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي بحضور مراسلين أن محكمة إيرانية أصدرت حكمها غير النهائي والقابل للاستئناف بحق روح الله زم لاتهامه بالإفساد في الأرض

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة العليا الإيرانية المصير النهائي لحكم الإعدام بحق زم المتهم أيضا من جانب طهران بالتجسس لحساب فرنسا وإسرائيل.

واتهم مسؤولون حكوميون إيرانيون الصحفي روح الله زم مؤسس موقع "آمد نيوز" الذي عرف بتسريب فضائح تمس النظام الحاكم بالتحريض على العنف خلال احتجاجات يناير/ كانون الثاني 2019.

وعقدت الجلسة السادسة والأخيرة لقضية الصحفي المعارض روح الله زم، الثلاثاء، ونفى خلالها اتهامات بالتآمر والتواطؤ لاتركاب جريمة ضد الأمن الداخلي، وإهانة المقدسات.

Advertisements

ورفض الصحفي الإيراني المعارض الاتهامات الموجهة له في جلسات المحاكمة، قائلاً إنه عمل كصحفي فقط.

ويُنظر في قضية زم ، المحتجز منذ صيف العام الماضي، في الفرع الخامس عشر بالمحكمة الثورية برئاسة أبو القاسم صلواتي (قاضي مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية لتورطه بانتهاكات حقوقية).

وفي وقت سابق، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" محاكمة روح الله زم بالظالمة وحذرت من إمكانية إعدامه.

واعتقل روح الله زم لفترة قصيرة عقب احتجاجات شعبية عام 2009 إيران، قبل أن يغادرها كلاجئ سياسي لدى فرنسا منذ قرابة عقد حيث دشن من هناك منصته الإخبارية المعارضة.

واتهم معارضون إيرانيون والده محمد علي زم رجل الدين الإيراني المقيم في النجف العراقية بالتواطؤ مع جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري في عملية اعتقاله وترحيله إلى إيران.