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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا وقضايا إقليمية تتصدر مباحثات إماراتية بلغارية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونظيرته البلغارية إيكترينا زاهاريفا، جملة من الملفات أبرزها العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك منها ليبيا.
مباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية والتعاون الدولي ونائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا، تناولا فيه أيضا، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات بينها الاقتصادية والتجارية والغذاء والسياحة والصحة.
كما تطرق الجانبان لتطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.
كذلك جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث تطورات جائحة فيروس كورونا، والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد الوزيران أهمية التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحدي ومعالجة آثاره المختلفة.
من جهته، أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة بين الإمارات وبلغاريا، والحرص المستمر على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.
بدورها أكدت زاهاريفا على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين.
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