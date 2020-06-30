استشهاد مدنيين اثنين بقصف حوثي على قانية بالبيضاء

الثلاثاء 30 يونيو 2020

استشهد مدنيان اثنان بقصف حوثي على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.



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وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين قصفوا بمدفعية الهاون عزلة قانية، في مديرية ردمان التي سيطرت عليها الخميس قبل الماضي، ما أدى إلى مقتل عاملين في تربية النحل.

وأشارت المصادر إلى أن المدنيين ينحدران من قبيلة الطواسل بمديرية الصعيد التابعة لمحافظة شبوة المجاورة