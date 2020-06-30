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تحالف رصد يدين قصف مليشيا الحوثي لمستشفى الجذام بتعز

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 30 يونيو 2020

أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "رصد"، قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمستشفى الجذام بمحافظة تعز(جنوب غرب اليمن).

 

وقال تحالف رصد في بيان نُشر على صفحته بـ"فيسبوك" إنه "يدين الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة تعز الجمعة الماضية الموافق 26 يونيو 2020".

 

واعتبر "قصف المليشيا للمستشفيات أمر غير مقبول وأن ذلك تُعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية ويعكس مدى إفلاسها وسقوط قيمها الإنسانية".

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وأكد رصد أن "القطاع الصحي في محافظة تعز قد تعرض لعدة هجمات من قبل الحوثيين بشكل مباشر ومتعمد مما أثر على الوضع الصحي وجعله يزداد سوءا يوما بعد أخر".

 

ودعا تحالف رصد "المنظمات الدولية ألا تقف موقف المتفرج حيال جرائم المليشيات الحوثية وأن تحدد موقفاً واضحاً وصريحاً إزاءها، والضغط من أجل اتخاذ الآليات والتدابير اللازمة لحماية المستشفيات والمراكز الصحية وتجنيبها للقصف المتعمد".

 

وأطلقت ميليشيا الحوثي مساء الجمعة قذيفتين من شارع الستين على مستشفى الجذام بمدينة تعز، ما أدى الى جرح ثلاثة أشخاص، وأحدث أضراراً جسيمة في المبنى

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