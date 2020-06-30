415 رحلة طيران تعيد 77 ألف مصري عالق

الثلاثاء 30 يونيو 2020

أعلن وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار، أنه تم إعادة 77 ألف من المصريين العالقين بالخارج على متن 415 رحلة جوية إستثنائية منذ بداية أزمة كورونا.



وقال خلال الإفتتاح الرسمى لمطاري العاصمة وسفنكس الدوليين الاثنين، إن مصر كانت من أوائل الدول التى تعاملت مع تداعيات الجائحة، بالقيام بنقل الرعايا المصريين من مدينة ووهان بالصين مما كان له كبير الأثر على رفع الروح المعنوية للمواطنين.

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وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية بإدارة الأزمة، بحسب ما نقله بيان لوزراة الطيران المدني المصرية.

وقدم وزير الطيران المدني عرض توضيحيا لمطاري العاصمة الادارية وسفنكس الدوليين حيث يقع مطار العاصمة الدولي فى الكيلو 61 طريق القاهرة / السويس جهة الشرق من مطار القاهرة الدولى، ومرتبط بأربعة طرق رئيسية (طريق السويس - الطريق الدائري الأوسط – طريق العين السخنة – الطريق الإقليمي).

ويقع مطار سفنكس فى الكيلو 45 طريق القاهرة / الأسكندرية الصحراوي لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي وتقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة وخدمة المنطقة السياحية بمنطقة الجيزة (المتحف الكبير و الأهرامات).