مسلح حوثي يقتحم منظمة إغاثية في إب وينهب كشوفات الصرف

الثلاثاء 30 يونيو 2020

اقتحم مسلح من مليشيا الحوثي مقر إحدى المنظمات الإغاثية بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم منذ ست سنوات.



وقالت مصادر محلية إن مسلح من مليشيا الحوثي، اقتحم مركز 14 اكتوبر في حي "الوازعية" بمديرية الظهار بمدينة إب وأشهر السلاح في وجه موظفتين تعملان في المؤسسة الوطنية للغذاء.

وأضافت المصادر أن المسلح الحوثي أخذ من الموظفتين بالقوة كشوفات صرف المساعدات، وقسائم وسجل تابع للمنظمة تحت تهديد السلاح.

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وفي حادثة أخرى اقتحم مسلح حوثي شركة النفط بمدينة إب، وأطلق الرصاص علي العمال وعلي المبني وأصيب احد العمال، برصاص المسلح الحوثي، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

وفي حادثة ثالثة خطفت مليشيا الحوثي مواطن بمديرية الظهار، ونهبت 500 ألف ريال كانت بحوزته أثناء عملية الإختطاف، واقتادته إلى أحد سجونها بمدينة إب.

وفي غرب مدينة إب، اقتحمت مليشيا الحوثي منزل أحد المواطنين بمنطقة "المعاين"، وروعت الأطفال والنساء في مشهد يؤكد همجية ونازية المليشيا الحوثية.