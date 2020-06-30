هيئة مستشفى الثورة العام بتعز تدين الاشتباكات داخل المستشفى

الثلاثاء 30 يونيو 2020

أدانت هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز ما حصل داخل المستشفى من اشتباكات مسلحة بعد رفض احد المسلحين الإمتثال لأمن بوابة المستشفى والإعتداء والاشتباك مع أفراد أمن المستشفى ما تسبب بأضرار في بعض مباني المستشفى إضافة إلى أضرار بممتلكات بعض العاملين والمواطنين المتواجدين في فناء واقسام المستشفى أثناء الاشتباكات.



وأضافت الهيئة في بيان "كما خلفت الاشتباكات حالة من الفزع والخوف والهلع لدى كادر الهيئة والمراجعين مما أدى إلى التدافع وحدوث إصابات فيما بينهم ، إضافة إلى أفزاع الرقود في المستشفى ، لا سيما المتواجدين في العناية المركزة".

Advertisements

وتابعت" في الوقت الذي تدين فيه هيئة مستشفى الثورة العام الاقتحامات المسلحة للمستشفى ، فإنها تتوجه مرة اخرى الى السلطة المحلية وتؤكد ما سبق المطالبة به وهو ضبط الأمن داخل المستشفى وتسليمه لجهة امنية واحدة متمكنة لمنع تكرار الحوادث الأمنية والتي تتكرر بشكل دائم بسبب تكرار اقتحام المستشفى من قبل مسلحين وهو ما ينذر بكارثة قد تلحق بالقطاع الصحي في المحافظة في حال استمرت مثل هذه الانتهاكات خاصة وان الكادر العامل في مستشفى الثورة يعمل وسط ظروف امنية سيئة للغاية منذ بدء حرب عام 2015 م".

ونوهت الهيئة بأن الاعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية جريمة محرمة بكل الاديان والقوانين والاعراف وتصنف من جرائم الارهاب دوليا ، كما انها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا اليمني والتعزي خاصة والتهاون في التصدي لها سيقود الى استشرائها وتفاقمها.

ودعت محافظ محافظة تعز الأستاذ/ نبيل شمسان، ومدير عام الشرطة في المحافظة العميد/ منصور الاكحلي وقائد محور تعز اللواء / خالد فاضل إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية ووقف الاعتداءات المتكررة على الهيئة والتي سبق وابلغنا عن العديد منها خلال الشهرين الماضيين وضبط المعتدين أياً كانوا ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة ، وبالذات إرهاب الكادر الصحي في المحافظة بشكل عام، وهيئة مستشفى الثورة بشكل خاص