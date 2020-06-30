الهلال الإماراتي يسير 3 عيادات طبية متنقلة إلى الحديدة وتعز

الثلاثاء 30 يونيو 2020

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ثلاث عيادات طبية متنقلة، إلى محافظتي الحديدة وتعز بالساحل الغربي،ضمن الأعمال الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الشعب اليمني.



وارسلت هيئة الهلال الاحمر عيادتين طبية إلى محافظة الحديدة إلى مخيم الحيمة بالتحيتا، ومخيم الوعرة بمديرية الخوخة، كما سيرت عيادة طبية إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز.

واستقبلت العيادات الطبية مئات الحالات المرضية من النازحين والأهالي حيث قامت الفرق الطبية بمعاينه جميع الحالات المرضية من النساء والأطفال وكبار السن وتقديم العلاج المجاني لهم.

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وبلغ عدد الحالات المرضية التي استقبلتها العيادات الطبية المتنقلة في يوم الاثنين 151 حاله في محافظتي الحديدة وتعز.

يذكر أن العيادات الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقوم بتسيير عيادات طبية إلى مختلف قرى ومناطق ومديريات الساحل الغربي تقوم بمعاينة الأهالي والنازحين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

ياتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف من معاناه الأهالي والنازحين في الساحل الغربي بسبب الحرب التي فرضتها عليهم المليشيات الحوثية.