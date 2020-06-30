تعز اليمنية.. مبادرة "أنت الخير" توزع وجبات غذائية لمرضى الفشل الكلوي

الثلاثاء 30 يونيو 2020

قامت مبادرة مبادرة أنت الخير، بتوزيع عدد من الوجبات الغذائية لمرضى الفشل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة.



وقال رئيس المبادرة إيهاب الأديمي انه تم توزيع 30 وجبة غداء لمرضى الفشل الكلوي الذي يتلقون الرعاية في فترة الظهر.

وأضاف الأديمي كنا نود في المبادرة أن نشمل جميع المرضى الذي يرتادون مركز الغسيل خلال اليوم لكن إمكانياتنا محدودة وفي حال توفر لنا ذلك سنستهدف الجميع.

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ودعا الأديمي المؤسسات والجميعات والمنظمات أن يقفوا إلى جانب مرضى الفشل وخاصة في الظروف الحالية التي يجتاح فيها فيروس كورونا 19-Covid المدينة المحاصرة وبذل المزيد من الجهود الداعمة للمرضى.

وشكر في ختام حديثه إدارة مركز غسيل الفشل الكلوي على الجهود التي يبذلونها تجاه المرضى وتعاونهم مع المبادرة.

يذكر أن المبادرة نفذت( 10)مشاريع خيرية ومساعدات نقدية للمحتاجين خلال النصف الأول من العام 2020 وأبرزها خلال هذه الفترة حملة التوعية والرش في حي الضربة لمواجهة فيروس كورونا.