البحرين وأمريكا تطالبان بتمديد حظر الأسلحة على إيران

الثلاثاء 30 يونيو 2020

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة البحرين، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة على إيران.



وقالت واشنطن والمنامة، في بيان مشترك، إن أهمية تمديد حظر السلاح على إيران له أهمية في مواجهة نشر طهران الأسلحة لوكلائها .

وعقد المبعوث الأمريكي إلى إيران برايان هوك، مباحثات مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني.

وفي ختام المشاورات، أصدرت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين، بيان مشتركا، أكدا فيه أن" الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين تشتركان في التزام قوي ودائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني".

وأضاف البيان أن إيران سعت إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها.

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وتابع:" على الرغم من جهود إيران، ظلت البحرين ملتزمة بقيمها، حريصة على تعزيز التعايش السلمي وكفالة الحرية الدينية، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بأمن البحرين والشراكة العميقة والفعالة بين البلدين لمواجهة الإرهاب المدعوم من إيران".

وحذر البيان من خطورة عمليات نقل الأسلحة الإيرانية في المنطقة على نطاق واسع وفي البحرين على وجه التحديد.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين تطالب مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، إذ أن الحظر أداة مهمة لمواجهة نشر إيران للأسلحة لوكلائها.

وأكد البيان أن حظر السلاح على إيران مة شأنه تعزيز الاستقرار الإقليمي ويحمل إيران مسؤولية أفعالها.

وإستطرد البيان أنه حال فشل المجتمع الدولي في تمديد الحظر، فستعاني مملكة البحرين ودول الخليج الأخرى من عواقب سباق التسلح المزعزع للاستقرار.

وشدد البيان على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. .