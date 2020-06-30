مصرع 9 عناصر من المليشيات الحوثية أثناء تصدي المشتركة لهجوم جنوب الحديدة

الثلاثاء 30 يونيو 2020

لقي 9 من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجرح العشرات أثناء تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته المليشيات على منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة ان أبطال اللواء الخامس عمالقة تمكنوا من التصدي لهجوم حوثي واجبروا المليشيات على التراجع والفرار تاركين ورائهم جثث قتلاهم بعد معارك عنيفة خاضها أفراد اللواء ضد المليشيات الحوثية.

Advertisements

واكد المصدر أن 9 من مليشيات الحوثي لقيوا مصرعهم بالاضافة إلى جرح العشرات كما تمكن أفراد اللواء الخامس من اغتنام بعض الأسلحة وتدمير بعضها.

وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولتها اختراق مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة.