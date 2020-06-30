تسريب جديد يكشف تورط النائب الكويتي “فايز البغيلي” مع “مبارك الدويلة” في خيمة القذافي

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نشر المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، تسريبا جديدا ضمن التسريبات التي ينشرها في إطار ما يعرف بـ” تسجيلات خيمة القذافي“، التي أثارت جدلا واسعا في الكويت بعد كشفها علاقة عدد من الشخصيات المحسوبة على الإخوان المسلمين في الكويت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بشأن مؤامرات حيكت للإضرار بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وقال خالد الهيل في تغريدة له:” تسريب حصري 2.. في هذا التسريب انسف بيان فايز حامد البغيلي بانه لم يكن متواجدا في لقاء تآمرهم مع القذافي ولزقها في لحية الكاذب #مبارك_الدويلة انا اخاصم ولا افجر في خصومتي!مدري ليش يكذبون ! القذافي يقلل من ال سعود ومبارك يعززله والبغيلي طينها: باطنهم ماهو طيب! “.

وينسب خالد الهيل للكويتي فايز البغيلي تهجمه في المقطع المسرب على المملكة العربية السعودية، خلال حديث دار بينه وبين القذافي.

وكان النائب الكويتي السابق فايز حامد البغيلي، أصدر الاثنين، بيانا، نفى فيه حقيقة وجوده في” تسجيل التسريبات“، الذي جاء بمزاعم من النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

وزعم البغيلي في بيانه، الذي نشره أسامة مشاري الخشرم عبر موقع” تويتر“، عدم وجوده مع الدويلة، في اجتماعه مع القذافي فيما يعرف بقضية أشرطة التسريبات.