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143 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

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سجلت اليابان، اليوم، 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 18735 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 972 حالة.

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