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الرئيس البولندي يتصدر الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

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أظهرت النتائج النهائية الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بولندا تصدر الرئيس أندريه دودا بحصوله على 5ر43% من الأصوات، ليستعد لجولة إعادة مقررة في يوليو القادم.

ويتنافس دودا في جولة الإعادة المقررة في 12 يوليو مع عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي الذي حصل على 5ر30%من الأصوات في الجولة الأولى.

ويحظى دودا بدعم حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ. وسيعني فوزه بالانتخابات تعزيز قبضة الحزب على السلطة حتى عام 2023 على أقل تقدير، حيث من المقرر إجراء انتخابات عامة.

ووصل معدل الإقبال على التصويت إلى 5ر64%، وهو الأعلى في 25 عاما.

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