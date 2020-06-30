شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند اليوم 18 ألفا و522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابات إلى 566 ألفا و840 حالة. وأفادت البيانات الواردة بأن عدد الوفيات بلغ 16 ألفا و893 حالة في حين تجاوز عدد المتعافين 334 ألف شخص.

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