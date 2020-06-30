شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا .. عزل مدينة ليستر بالكامل لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الثلاثاء إن بلاده ستجري قريبا تغييرات قانونية لفرض العزل العام على مدينة ليستر، بعد رصد تفش كبير مفاجئ لفيروس كورونا المستجد في المدينة.

وتعتبر ليستر العريقة في وسط بريطانيا أول منطقة في المملكة المتحدة يجري فرض إجراءات عزل عام محلي عليها، بعد أن بدأت الحكومة البريطانية بتخفيف إجراءات العزل في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال هانكوك لشبكة سكاي التلفزيونية "سنطرح تغييرا قانونيا قريبا جدا، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر للأسف ستتطلب دعما قانونيا". ولم يستبعد الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل.