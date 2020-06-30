الكرملين: بوتين وأردوغان وروحاني يبحثون غدا الوضع في #سوريا

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بوتين وأردوغان وروحاني قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني سيعقدون مؤتمرا عبر الفيديو غدا الأربعاء لبحث الصراع في سوريا. كانت روسيا وتركيا وإيران قد عقدت محادثات في آستانة عاصمة قازاخستان عام 2018 استهدفت خفض حدة التوتر في سوريا.

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