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الصحة المصرية تعلن معياراً جديداً يؤكد التعافي من فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

الصحة المصرية تعلن معياراً جديداً يؤكد التعافي من فيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن معيار جديد يؤكد التعافي من فيروس كورونا.

 

وكشفت الوزارة أن زوال الأعراض المرضية لفيروس كورونا لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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وأكدت الوزارة خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس الأحد ، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17539 حالة، وتسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

 

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.

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