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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براين هوك: إصدار طهران أمر اعتقال بحق ترامب حيلة دعائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك أن إصدار طهران أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيلة دعائية، لا يأخذها أحد على محمل الجد.
وقال هوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في الرياض، الإثنين:"تقديرنا أن الإنتربول لا يتدخل بإصدار نشرات حمراء استنادا لطلبات ذات طبيعة سياسية".
وأضاف:" هذا أمر ذو طبيعة سياسية، ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام العالمي أو تعزيز الاستقرار، إنه حيلة دعائية لا أحد يأخذها على محمل الجد".
تصريحات هوك تأتي في أعقاب إعلان مدعي عام طهران، علي القاصي مهر، الإثنين، أن إيران أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و35 آخرين، فيما يتعلق بقتل قائد فيلق القدس، بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن القاصي مهر قوله : إن" أوامر الاعتقال صدرت باتهامات بالقتل وتنفيذ عمل إرهابي، وإيران طلبت من الإنتربول إصدار "بطاقة حمراء" لترامب، وآخرين".
وقال المدعي الإيراني إن المجموعة المنفذة شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقتل سليماني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية في غارة بمحيط مطار بغداد في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.
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