بالارقام..سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية في البنوك وشركات الصرافة بمصر،وفق مصرفيين.



وانخفض سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري إلى 16.10 جنيه للشراء و16.20 للبيع مقابل 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع الإثنين.

وشهد سعر الدولار على شاشات التداول في أغلب البنوك المصرية تراجعا بواقع قرشين - الجنيه مائة قرش- ليبلغ في المتوسط 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، مقابل 16.11 للشراء و16.21 جنيه أمس.

وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 36 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو/آيار 2020، متأثرا بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا العالمية.

وحافظ الجنيه المصري على قيمته أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، وأوقف سلسلة الخسائر التي مني بها خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، عندما وصل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، على تنفيذ اتفاق استعداد ائتماني يسمح بإقراض مصر 5.2 مليار دولار لأجل 12 شهرا.

ويهدف القرض إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.

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ومن المتوقع أن تتسلم مصر 2 مليار دولار من القرض خلال أيام كشريحة أولى، على أن يصرف باقي التمويل بقيمة 3.2 مليار دولار عقب مراجعتين لبرنامج القرض الجديد.

وتخطط مصر لاقتراض 4 مليارات دولار من "مؤسسات أخرى" لم يجر الإفصاح عنها لاحتواء تداعيات الوباء، وفق ما ذكره مصدر مسؤول لوكالة بلومبرج الشهر الماضي.

وأظهرت شاشات تداول بنك مصر أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء عند مستوى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي).

وجاء أعلى سعر لتداول الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو 4 قروش مسجلا 18.04 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع،كما انخفض الجنيه الإسترليني 10 قروش مسجلا 19.74 للشراء، و19.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي 4.20 للشراء، و4.31 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فقد سجل 49.85 للشراء، و52.60 جنيه للبيع.