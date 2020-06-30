ماكرون يشن هجوماً شديد اللهجة على تركيا ويحمّلها «المسئولية التاريخية والإجرامية» في ليبيا

شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوماً عنيفاً على تركيا، بسبب سياستها وتدخلاتها في ليبيا.

وقال ماكرون، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة مسيبرج الألمانية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الاثنين، إن على تركيا أن تتحمل مسئولية تاريخية وإجرامية في النزاع الليبي.

وأضاف ماكرون: "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة لنا".

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ووصف الرئيس الفرنسي تركيا بأنها "أول طرف خارجي يتدخل في ليبيا"، متهماً أنقرة بعدم الوفاء بأي من الالتزامات المترتبة عليها في مؤتمر برلين، وبزيادة وجودها العسكري في ليبيا و"استيراد عدد كبير جداً من المسلحين المرتزقة من سوريا وإرسالهم إلى ليبيا."

وتابع ماكرون: "إنها المسئولية التاريخية والإجرامية لتركيا التي تدعي أنها عضو في حلف شمال الاطلسي."

وخلال الشهور الأخيرة، تصاعد التوتر بين أنقرة وباريس بشكل ملموس على خلفية النزاع الليبي، حيث تقدم أنقرة دعماً عسكرياً إلى حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.