النائبة الكويتية التي أساءت إلى مصر تتلقى تهديدات بالقتل

أعلنت النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، عن تلقيها تهديدات بالقتل خلال الفترة الماضية خلال رسائل عبر بريدها الإلكتروني.
وقالت الهاشم، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن "هذا شكل من أشكال الإيميلات التي تصلني تهديد بالقتل، لأنني ببساطة نائب كويتي يطالب بتعديل التركيبة السكانية وفرض رسوم على الوافدين.. هزلت.. فعلا!".
وأضافت النائبة الكويتية: "شلت يد من كتب هذه الكلمات النابية المذكورة في الإيميل الذي وصلنى البارحة، وعلى فكرة هذا تاسع إيميل بنفس الفحوى وقذاراتها، لكنني أشره على حكومتي اللي للحين ما عندها أي خطوات واضحة وفعالة وقوية وحازمة لحل معضلة تركيبة سكانية مختلة.. كلام في كلام وسنعمل وسننجز".
وتابعت: "العلة تكمن في الأشخاص المعششين في جنبات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وجهات أخرى".
وأضافت الهاشم: "لعبوا في قوانيننا عن طريق اللوائح التنفيذية، وهي التي حرمت الكويتيين من تسلق السلم الوظيفي بشكل صحيح، وفوق هذا كله نحن مخترقون من حيث معلوماتنا وبياناتنا وخططنا وميزانياتنا"، بحسب تعبيرها.
وتثير الهاشم جدلًا متواصلًا في الكويت؛ بسبب انتقادها للوافدين، خاصة من الجنسية المصرية، ومطالبتها بشكل دائم بفرض رسوم على الخدمات المقدمة لهم، بالرغم من تعرضها للانتقادات بسبب هذه السياسة.
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