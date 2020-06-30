- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى نهائيات مسابقة جوجل للحلول الواقعية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من الوصول إلى نهائيات مسابقة جوجل للحلول الواقعية 2020 في الشرق الأوسط، وهى المسابقة التى يشارك فيها طلاب نادى المطورين بالجامعة تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.فى اطار دعم الانشطة الطلابية وتشجيع الشباب على الابتكار.
صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة وأضاف أن نادي الطلاب المطورين، يستهدف تكوين مجتمع «طلابي»، تقنى للمشاركة فى الأفكار وتنفيذ المشاريع التكنولوجية على أحدث ما توصل إليه مطوري التطبيقات والبرمجيات.
وأشار إلى أن إدارة «جوجل»، اختارت أحد طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائدا للنادى بعد اجتيازه لكافة الاختبارات التي تمت بمعرفة خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات وتم أيضاً تشكيل فريق عمل لإدارة النادى يضم 10 طلاب من مختلف كليات الجامعة.
الجدير بالذكر أن نادى الطلاب المطورين من جوجل، هو نادى طلابي من شركة جوجل يهدف الى زيادة المعرفة التقنية لدى الطلاب الجامعيين المهتمين بالتكنولوجيا ، وللتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة به الدخول على هذا الرابط: (https://g.co/dev/dsc)، او رابط نادى الطلاب المطورين جامعة مصر من الدخول على هذا الرابط: (https://dscmust.ml).
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى نهائيات مسابقة جوجل للحلول الواقعية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.