شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى نهائيات مسابقة جوجل للحلول الواقعية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من الوصول إلى نهائيات مسابقة جوجل للحلول الواقعية 2020 في الشرق الأوسط، وهى المسابقة التى يشارك فيها طلاب نادى المطورين بالجامعة تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.فى اطار دعم الانشطة الطلابية وتشجيع الشباب على الابتكار.





صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة وأضاف أن نادي الطلاب المطورين، يستهدف تكوين مجتمع «طلابي»، تقنى للمشاركة فى الأفكار وتنفيذ المشاريع التكنولوجية على أحدث ما توصل إليه مطوري التطبيقات والبرمجيات.



وأضاف الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن النادى يهدف فى المقام الأول إلى جمع الطلاب المهتمين بالتكنولوجيا فى مجال الكمبيوتر بشكل عام داخل الجامعة فى مكان واحد وذلك من أجل تكوين مجتمع تقنى يجمع جميع طلاب الجامعة للمشاركة فى الأفكار والقيام بتنفيذ المشاريع القابلة للتطبيق.



وأشار إلى أن إدارة «جوجل»، اختارت أحد طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائدا للنادى بعد اجتيازه لكافة الاختبارات التي تمت بمعرفة خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات وتم أيضاً تشكيل فريق عمل لإدارة النادى يضم 10 طلاب من مختلف كليات الجامعة.



Advertisements

ومسابقة جوجل الحلول الواقعية 2020، هي مسابقه تقوم بتنظيمها شركة Google ، لحث الطلاب الجامعيين على البحث عن مشاكل فى المجتمع وإيجاد حلول واقعية لتلك المشاكل.وخلال هذه المسابقة يقوم الطلاب الجامعيين بتقديم حلول واقعية لحل بعض المشاكل الموجودة في المجتمع للتنافس على أفض 10 حلول على مستوى العالم، وهذه السنة هى أول سنة يشارك نادى الطلاب المطورين فى جامعة مصر فى المسابقة حيث قام فريق من جامعة مصر بتقديم مشروع يسمي LeadSuitCase وتم تصنيف المشروع من بين أفضل 10 مشاريع فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا .



وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن النادى بعد تدشينه أصبح بالفعل متاحا لجميع طلاب الجامعة وليس قاصرا على طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات وذلك لتجسيد الهدف الأساسي من انشائه والذى يتمثل فى تدريب الطلاب على أحدث التكنولوجيا الموجودة حاليا من جوجل وبالتالى امكانية استخدام ما يتعلموه فى القيام بحل مشاكل المجتمع خاصة أن عضو النادي الذي يتم تدريبه على التكنولوجيا بمعرفة جوجل سوف يحصل على شهادة إجادة لتكنولوجيات جوجل وهذه الشهادة موثقة ويعطي للطالب ميزة تنافسية تساعده في الحصول على فرص عمل في كبرى الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن نادى الطلاب المطورين من جوجل، هو نادى طلابي من شركة جوجل يهدف الى زيادة المعرفة التقنية لدى الطلاب الجامعيين المهتمين بالتكنولوجيا ، وللتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة به الدخول على هذا الرابط: (https://g.co/dev/dsc)، او رابط نادى الطلاب المطورين جامعة مصر من الدخول على هذا الرابط: (https://dscmust.ml).