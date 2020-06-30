انهيار جزئي بمنزلين دون خسائر بشرية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهد نجع أبوشجرة بحي شرق سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار جزئي بمنزلين دون خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بانهيار جزئي بمنزلين بناحية نجع أبو شجرة دائرة القسم.

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وتبين انهيار منزلين مجاورين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب الأحمر ومسقوفين بالعروق الخشبية والألواح الخشبية "مأهولين بالسكان"، ملك كل من "محمد. ع" 24 عامًا سائق، "عمرو. ح" 35 عامًا عامل.

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر أو إصابات بأحد، وجرى إخلاء المنزلين، وعمل كردون أمني.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.