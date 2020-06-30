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انهيار جزئي بمنزلين دون خسائر بشرية في سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهد نجع أبوشجرة بحي شرق سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار جزئي بمنزلين دون خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بانهيار جزئي بمنزلين بناحية نجع أبو شجرة دائرة القسم.

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وتبين انهيار منزلين مجاورين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب الأحمر ومسقوفين بالعروق الخشبية والألواح الخشبية "مأهولين بالسكان"، ملك كل من "محمد. ع" 24 عامًا سائق، "عمرو. ح" 35 عامًا عامل.

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر أو إصابات بأحد، وجرى إخلاء المنزلين، وعمل كردون أمني.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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