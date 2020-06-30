كورونا في فرنسا: الإصابات 202 ألف و255 والوفيات 29 ألفا و816

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19 " في فرنسا إلى 202 ألف و255 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغت 29 ألفا و816 حالة وفاة. وتعافى من المرض 76 ألفا و124 من المصابين حتى الآن .
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل حوالي 22 أسبوعا.
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