جهاز الشروق: تشغيل مقر خدمة عملاء "غاز مصر" وتطوير وحدة إسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، عن تشغيل مركز خدمة عملاء شركة غاز مصر لخدمة قاطني المدينة، حيث تم تخصيص الوحدتين (1 ، 2) بنشاط إداري بعمارة رقم (239) بمنطقة إسكان الشباب 70م شمالى، و ذلك فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تيسيرا على المواطنين لإتاحة إجراءات التعاقد والتركيبات والاستبدال داخل المدينة بدلاً من انتقالهم خارج مدينة الشروق.

وأشار "الغيطي"، في بيان اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من التجهيزات من قبل الشركة والمقر يستقبل المواطنين لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بمرفق الغاز.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقر وحدة الإسعاف ومدخل السويس (2)، مضيفا أن ذلك يأتي سعياً من الجهاز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا الصورة الجمالية والحضارية للمدينة بمشاركة مجلس الأمناء.

وأوضح أن أعمال رفع كفاءة وتطوير مقر وحدة الإسعاف شملت تجديد المكاتب الإدارية وغرف المبيت ودورات المياه والواجهات واستحداث ساحة انتظار سيارات بجانب أعمال تنسيق الموقع حول المقر من أرصفة وأعمدة إنارة وزراعة وخلق مدخل ومخرج طوارئ لسرعة التعامل مع البلاغات الواردة للوحدة، علاوة على تجهيز مواقف سيارات سرفيس بمنطقة غير مستغلة للتسهيل على السكان.

وقال رئيس الجهاز إنه تم رفع كفاءة تنسيق موقع مدخل السويس (2) الواقع به الوحدة لتكتمل الصورة الجمالية المستهدفة لأحد مداخل مدينة الشروق الهامة.