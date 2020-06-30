شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قائد «الحرس الثوري» الإيراني في بلوشستان إثر تفجير استهدف سيارته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استهدف تفجير، اليوم الثلاثاء، سيارتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء “فارس”؛ نقلًا عن النائب في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي أن تفجيرًا استهدف سيارتين للحرس الثوري في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأضاف النائب الإيراني: أن التفجير أسفر عن إصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة، بحسب “العربية.نت”.