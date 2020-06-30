الصحة العالمية تحذر من السيناريو الأسوأ في مواجهة كورونا.. وتحدد شرطًا للسيطرة عليه

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:21 صباحًا, 30 يونيو 2020 م المناطق_الرياض حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، من أن عدم اتخاذ الإجراءات الصحية الأساسية قد سمح بتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على نطاق واسع، حتى أصاب عشرة ملايين شخص وأوْدَى بحياة نصف مليون آخرين، مشيرًا إلى أنَّ الفيروس سيظل جزءًا من واقع جديد.

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