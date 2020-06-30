شكرا لقرائتكم استهداف موكب للحرس الثوري جنوب إيران.. وإصابة قيادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدف تفجير جنوب إيران موكباً للحرس الثوري. وأفاد النائب البرلماني عن مدينة زاهدانفي، فداء حسين مالكي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الثلاثاء، أن تفجیرا استهدف سيارتين للحرس في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق ايران.

وأضاف بأن التفجير أسفر عن إصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة.

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إلى ذلك، نفى أسر عدد من أفراد الحرس في العملية التي وصفها بالإرهابية، متهما مجموعة "جيش العدل" بتنفيذها.

وأوضح ملكي أن الهجوم الذي نفذه تنظيم جيش العدل وقع أثناء مرور سيارتين تابعتين للحرس الثوري، حيث انفجرت إحدى القنبلتين اللتين تم زرعهما على الطريق أثناء عبور السيارتين."

وكان التلفزيون الرسمي أفاد في وقت سابق بوقوع هجوم في منطقة كورين.