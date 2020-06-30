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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الأمن الغذائي كان أبرز ميزات الخطة الإماراتية لمواجهة وباء كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
قالت صحيفة إماراتية، إن أزمة «كورونا» فرضت في العالم تحديات عديدة على الدول، لما حملته من تداعيات وآثار على قطاعات عديدة، وتحديداً القطاعين الصحي والغذائي، ما دفع الحكومات إلى الاستجابة السريعة لتلك التحديات، كما فعلت حكومة الإمارات مرتكزة إلى مرونتها ومتانة اقتصادها وإمكاناتها من بنية تحتية ومؤسساتها الكفؤة وفرقها الوطنية التي تضم كوادر بشرية متخصصة.
وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء أن الأمن الغذائي، وعدم النقص في إمدادات الغذاء، كانا أبرز ميزات الخطة الوطنية في مواجهة الوباء، بسبب التخطيط المسبق القائم على مفهوم الاستدامة، وتحقيق أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتي، وتحديداً من السلع الأساسية، إلى جانب التجاوب السريع في إقرار التشريعات اللازمة للحفاظ على استمرارية الإمداد، وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي مع ضمان التنافسية.
وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف في إطار تعزيز أمننا الغذائي، ورفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، إضافة إلى أهمية النظام في إقامة الاستثمارات، وزيادة أعداد العاملين في القطاع، وضمان تلبية الطلب على السلع الزراعية في المستقبل من خلال استدامة الإنتاج.
واختتمت بالقول إن النظام الوطني للزراعة المستدامة منظومة وطنية شاملة، تراعي المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوظف التكنولوجيا في القطاع الزراعي، وتستشرف المستقبل لإنتاج الغذاء المستدام.
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