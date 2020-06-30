شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تقفز إلى 58314 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 30 يونيو 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.

Advertisements وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة، لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

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