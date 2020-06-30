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الصين تسجّل 19 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 30 يونيو 2020

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس يوم 29 يونيو، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق، فيما لم تسجل أية وفاة جديدة.

 

وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في بكين.

 

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وسجلت العاصمة، التي تكافح تفشيا جديدا للفيروس، سبع إصابات جديدة يوم 28 يونيو.

 

وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 بعد أن بلغ عدد الإصابات دون أعراض ستا في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو.

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