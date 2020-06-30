"جمال الحربي" يشيد بجهود الإمارات الإنسانية في أزمة كورونا لدول العالم

الثلاثاء 30 يونيو 2020

أشاد الإعلامي جمال الحربي، بجهود الإمارات الإنسانية في أزمة كورونا في العالم.



وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "الإمارات تتصدّر مشهد العطاء الإنساني في مواجهة كورونا، حيث نقلت أجنحة الرحمة الإماراتية حتى الآن أكثر من 1,000,000 طن من المساعدات الطبية والإنسانية إلى أكثر من 70 دولة في جميع قارات العالم، الإمارات مشكاة خير تُلهب الأرض بالأمل".

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وجددت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي ونهجها الإنساني بعد أن ساعدت أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، من خلال توفير أكثر من 1000 طن من معدات الحماية الشخصية والمساعدات الطبية والغذائية لعدة دول من أجل احتواء وباء كورونا المستجد.