شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم الصين بإجبار نساء «مسلمي الإيغور» على العقم والإجهاض القسري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، طالبت فيه الصين بـ”الوقف الفوري” لعمليات التعقيم القسري لأفراد أقلية الإيغور المسلمة “في إطار حملتها القمعية” عليهم.

ووفقًا لموقع “إذاعة دويتشه فيلة” الألماني، جاء هذا البيان من الولايات المتحدة بعد نشر تحقيق يتهم بكين باتباع سياسة “راديكالية” لتحديد النسل لدى “مسلمي الإيغور”.

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وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أنه “وردت تقارير تفيد بأن الحزب الشيوعي الصيني يفرض على أقلية الإيغور المسلمة التعقيم والإجهاض القسري، وسياسة تحديد النسل”.

وتابع البيان “نطالب الحزب الشيوعي الصيني بالتوقف فورًا عن هذه الممارسات الرهيبة وندعو الدول كافة للانضمام إلى الولايات المتحدة في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات اللاإنسانية”.

وجاء ذلك بعد أن كشف تحقيق لوكالة “أسوشييتد برس” للأنباء عن أن الحكومة الصينية تُجبر نساءً من أقليات عرقية على الخضوع لعمليات من أجل تحديد النسل، من أجل خفيض عدد السكان المسلمين في الصين.

وأضافت وكالة “أسوشييتد برس”، أن لديها أدلة على تعرض نساء من إقليم شينجيانغ للتعقيم الإجباري وحتى لعمليات إجهاض، وذلك للحد من نسبة التكاثر هناك.