شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بذلك يرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و800 حالة.
ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عند 282 وفاة.
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