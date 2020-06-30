شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في ألمانيا ارتفع بواقع 498 حالة إلى 194259. وأضاف المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 إلى 8973.

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