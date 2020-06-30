



مواطنون اخرون كان لهم رأى اخر واصفين هذا القرار بانه سيأثر سلبا على اصحاب الدخل المحدود الذي يعتاشون على قوتهم اليوم الذي سيتضرر اذ طبق هذا القرار.. مبينين ايضا بأن خلية الازمة والجنة العليا للصحة والسلامة والوطنية ناقضت نفسها واخذلت المواطنين بشان المنحة المالية التي كنت حلا بديلا لاصحاب الدخل المحدود. ما ان اصدرت خلية الازمة مجموعة قرارت بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ باعداد المصابين بفايروس كورونا اهمها فرض حظر كامل للتجوال لمدة لا تقل عن شهر كامل.. الا وجاءت اراء بعض المواطنين المؤيدين لهذا القرار الذي وصف بأنهمواطنون اخرون كان لهم رأى اخر واصفين هذا القرار بانه سيأثر سلبا على اصحاب الدخل المحدود الذي يعتاشون على قوتهم اليوم الذي سيتضرر اذ طبق هذا القرار.. مبينين ايضا بأن خلية الازمة والجنة العليا للصحة والسلامة والوطنية ناقضت نفسها واخذلت المواطنين بشان المنحة المالية التي كنت حلا بديلا لاصحاب الدخل المحدود. هذا القرار تحدث عنه معنون بان خلية الازمة رمت الكرة بلمعب رئاسة الوزراء حتى تخلي مسؤوليها في حال انشار هذا الفايروس بشكل اكبر مما هو عليه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ما مصير أصحاب الدخل المحدود بعد حظر التجوال الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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