إصابة ممثل حكومة اقليم كردستان في إيران بكورونا

اعلنت ممثلية حكومة حكومة اقليم كردستان في ايران، الثلاثاء، عن اصابة ممثل الحكومة بفيروس كورونا وقالت الممثلية في خبر نشرته وسائل اعلامية كردية وتابعته الخليج 365، ان "ممثل حكومة اقليم كردستان في إيران نظام الدباغ اصيب بفيروس كورونا المستجد". واضافت ان "فحصين طبيين اثبتت نتائجها اصابة الدباغ بكورونا"، مشيرة الى "خضوعه للحجر الصحي لمدة اسبوعين".

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