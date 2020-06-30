الموارد المائية: اليسو سيؤثر بشكل سلبي كبير على نهر دجلة وطالبنا تركيا بمباحثات

اكدت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، انها خاطبت الجانب التركي، من أجل إجراء محادثات بشأن ضمان حصة العراق المائية، بينما اكدت اعداد دراسة لاستثمار المياه الجوفية في المناطق الصحراوية.

وقال الوزير مهدي رشيد مهدي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "الوزارة طلبت من الجانب التركي اجراء محادثات بشأن سد اليسو، للاتفاق على خطة لتشغيل السد من دون الاضرار بحصة العراق المائية، وضمان حقوقنا من المياه".

Advertisements

واضاف أن "السد سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء، اذ سيبدأ التأثير المباشر خلال المواسم المقبلة،ولن يكون له تأثير في الوقت الحالي لوجود خزين كبير من المياه"، مشيرا الى ان "هدف الوزارة الاساس هو التوصل الى اتفاق مرض للطرفين".

وكشف مهدي عن "وجود بوادر ايجابية من الجانب التركي بشأن هذا الملف، إذ توجد مصالح مشتركة بين البلدين تلزم الجميع بالجلوس الى طاولة الحوار لغرض التوصل الى اتفاق".