أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا و43 في كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الغثنين أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الثلاثاء) جامعة جونز هوبكنز.



وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 أنّ هذه الإصابات الجديدة التي سجّل العدد الأكبر منها في جنوب البلاد وغربها، رفعت العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتّحدة إلى حوالى 2,6 مليون مصاب.

وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات فقد قرّرت السلطات فيها التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء.

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بالمقابل واصل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تراجعه في الولايات المتّحدة، وقد بلغ مساء الإثنين 355 وفاة.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و800 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولم تسجل البلاد أية وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عند 282 وفاة.