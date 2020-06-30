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الصين تعتمد قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

الصين تعتمد قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ

متابعات_ الخليج 365

أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونغ كونغ، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء.

 

ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونغ كونغ.

 

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ويقول منتقدون إن الهدف منه هو قمع المعارضة في المركز المالي، الذي خيمت عليه احتجاجات العام الماضي.

 

وقالت مصادر للصحيفة إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء.

 

وأفادت المصادر للصحيفة بأن القانون، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو، يفرض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.

 

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