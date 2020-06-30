إتمام حملة المسح والفحوصات الشاملة بالمناطق الصناعية بالظفرة بنجاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أنجزت دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع الجهات المختصة بنجاح حملة المسح والفحوصات الشاملة في المناطق الصناعية بمنطقة الظفرة والتي استمرت 10 أيام واحتوت انتشار فيروس ” كوفيد-19 ” بين سكان تلك المناطق.



وشملت الحملة المناطق الصناعية في كل من مدينة زايد وغياثي والمرفأ وليوا والسلع، وسهلت وصول خدمات الرعاية الصحية وتقديم أشكال مختلفة من الدعم لسكان المناطق الصناعية.

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وجاءت الحملة في إطار مشروع المسح الوطني الذي يهدف لإجراء فحوصات فيروس “كوفيد-19” لأكبر عدد ممكن من سكان الإمارة، ووفرت الحملة النقل لمراكز الفحص والتقييم والكشف الطبي مجانا لـ 660000 من السكان بالإضافة إلى مسح 701 مبنى.

وشهدت تقديم الدعم للسكان لضمان سلامتهم وصحتهم من خلال توزيع أكثر من 300,000 كمامة وتوفير برامج توعية بعدة لغات حول التباعد الاجتماعي وكيفية استخدام مستلزمات الوقاية الصحية ما أدى إلى ارتفاع نسب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية .. كما قدمت الحملة أكثر من853,000 وجبة غذائية صحية للسكان .

وبذل أبطال خط الدفاع الأول والعديد من المتطوعين جهودا دؤوبة لدعم الحملة التي لاقت ترحيبا واسعا وإشادة من السكان.