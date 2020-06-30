الإمارات.. "موارد الفجيرة" تجري فحوصات فيروس كورونا لموظفي حكومة الإمارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” للعاملين كافة في حكومة الفجيرة، وذلك في مبنى الديوان الأميري بعد عودتهم إلى العمل للتأكد من سلامتهم .

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وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة: “إنه بناء على توجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة النابعة من حرصه على العناية بموظفي الدوائر الحكومية في الفجيرة ومتابعة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لتوفير أعلى درجات السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا جاء قرار تنفيذ الفحص لموظفي حكومة الفجيرة كافة من مواطنين ومقيمين”.

وأكد الضنحاني الاستجابة الكبيرة من قبل الدوائر الحكومية في الفجيرة عبر إرسال موظفيها، وإجراء الفحص، ما يساعد على تحقيق السلامة العامة والتأكد من خلو جميع العاملين من الفيروس.. لافتاً إلى أهمية الدعم والجهود الكبيرة التي توفرها حكومة الفجيرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي والحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.