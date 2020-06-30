«سي إن إن»: ترامب شتم ميركل ووصفها بـ «الغبية».. وهاجم رئيسة الوزراء البريطانية وقال إنها «حمقاء»

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالما كان يهاجم بعض من زعماء العالم، وخاصة النساء، وذلك خلال مكالماته الهاتفية معهم.

وكشفت الشبكة الإخبارية عن فحوى المكالمات التي جمعت ترامب وعدداً كبيراً من قادة العالم بما فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغيره من القادة.

وأضافت الشبكة أن ترامب قال للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنها "غبية" لأنها خاضعة للنفوذ الروسي، كما وصف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، بأنها "حمقاء" لأسلوب تعاملها مع البريكسيت.

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ونقلت الشبكة عن مسئولون قولهم إن أسلوب ترامب في التعامل مع مع ميركل وماي كان فيه بعض "السادية".

وأضافت أن بعض من رؤساء العالم لم يسلموا من هجوم واستهزاء ترامب، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو .

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أكثر المتصلين بترامب (مرتان في الأسبوع) وكان يتصل به مباشرة بناء على تعليمات الرئيس الأمريكي.