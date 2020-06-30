شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإطلاق حملة "كورونا منتهتش" للتصدى للتهاون فى إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملة توعوية موسعة بالمحافظات ومن خلال وسائل الإعلام، بمسمى "كورونا منتهنش" للتصدى لظاهرة تعامل المواطنين باستخفاف واستهتار مع أزمة فيرو كورونا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه مع عودة الفتح من جديد للمحال والمولات رصد تعامل المواطنين بصورة بها استهانة لحجم ومخاطر هذه الجائحة، هذا مع ظهور ظاهرة الإهمال فى ارتداء الكمامات والالتزام بالتدابير الوقائية، قائلا: "الكثير متخيل أن الأمر انتهى بعودة الفتح من جديد ولا يفهم أن المقصد من ذلك هو التوازن بين التدابير الاحترازية والمتطلبات الصحية وبين المتطلبات الاقتصادية".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من مراعاة التباعد الاجتماعى فى أى مكان للخروج وتنظيم التجمعات، مطالبا بتشديد الرقابة الدورية فى المقاهى الشعبية على الأخص والتى يتوقع عدم التزامها بأى من القواعد التى وضعتها الحكومة فى أن يكون الإشغال بنسبة 25% فقط ومنع الشيشة، محذرا من هذه الأماكن على الأخص ومساهمتها فى زيادة عدد الإصابات.

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وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة نشر الوعى بين المواطنين والتأكيد من عدم انتهاء فيروس كورونا وأنه لازال خطر يداهمنا ويهدد حياتنا والتزام الشباب بقواعد التباعد حتى لا يؤدى ذلك إلى إصابتهم أو إصابة أسرهم.

يذكر أن يوم السبت الماضى كانت قد عادت المحال والمقاهى للعمل بشروط احترازية بعد إغلاق تعدى الـ90 يوما.