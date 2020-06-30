أندرويد أوتو يتيح استخدام Skype في السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - ريدموند - (د ب أ)



أعلنت شركة مايكروسوفت عن إتاحة استخدام تطبيق Skype في السيارات عن طريق نظام أندرويد أوتو لدمج الهواتف الذكية.

وأوضحت مايكروسوفت أن تطبيق Skype مع أندرويد أوتو لا يدعم مكالمات الفيديو، التي يشتهر بها؛ حيث تقتصر طريقة التواصل الوحيدة على الدردشة النصية في السيارات المتوافقة، وإذا كان التطبيق مثبتا على الهاتف الذكي.

ويمكن أيضا قراءة الرسائل بشكل صوتي لعدم تشتيت انتباه قائد السيارة عن القيادة قدر الإمكان. ويمكن أيضا إملاء الجواب وإرساله إذا لزم الأمر.​