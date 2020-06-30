محمد اسماعيل - القاهرة - ريدموند - (د ب أ)
أعلنت شركة مايكروسوفت عن إتاحة استخدام تطبيق Skype في السيارات عن طريق نظام أندرويد أوتو لدمج الهواتف الذكية.
وأوضحت مايكروسوفت أن تطبيق Skype مع أندرويد أوتو لا يدعم مكالمات الفيديو، التي يشتهر بها؛ حيث تقتصر طريقة التواصل الوحيدة على الدردشة النصية في السيارات المتوافقة، وإذا كان التطبيق مثبتا على الهاتف الذكي.
ويمكن أيضا قراءة الرسائل بشكل صوتي لعدم تشتيت انتباه قائد السيارة عن القيادة قدر الإمكان. ويمكن أيضا إملاء الجواب وإرساله إذا لزم الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أندرويد أوتو يتيح استخدام Skype في السيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.